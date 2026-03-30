В Новосибирске цена за десяток яиц перевалила за 160 рублей

В Новосибирске в местных СМИ начали появляться новости о подорожании яиц. Так, газета Каргатского района «За изобилие» сообщила, что цена одного десятка яиц второй категории в магазинах района на текущий момент достигла 85 рублей и выше. Продукция первой категории предлагается по более высокой цене — до 140 рублей за десяток.
Напомним, что по данным Новосибирскстата, по итогам февраля 2026 года в регионе изменилась стоимость ряда продуктов питания. Куриные яйца за месяц прибавили в цене 3,8%. Наиболее заметный рост цен продемонстрировали пряники — они подорожали на 5,9%. Кроме того, в феврале увеличились ценники на маринованные овощи (+3,5%) и фруктово-ягодные консервы для детского питания (+3,3%).
Подорожание связывают с общим увеличением продовольственных цен, в том числе с ростом себестоимости производства, затратами на корма, логистику, упаковку и электроэнергию.
Сколько стоит десяток яиц в Новосибирске?
Анализ предложений в популярных супермаркетах города показал, что некоторые упаковки из десятка яиц достигают цены в 150 рублей.
В супермаркете «Лента» удалось найти сразу несколько упаковок из десятка яиц, стоимость которых превышает 160 рублей без учёта скидки.
В каталоге «Пятерочки» позиций с такой стоимостью удалось найти гораздо меньше. Из всех вариантов только яйца фирмы «Село Зеленое» достигли почти 150 рублей в цене.
А в каталоге «Магнита» и вовсе не удалось найти ни одного предложения купить десяток яиц по цене в 150 рублей. Максимальная цена за упаковку продукта в этом супермаркете достигла 129 рублей.
В магазине «Быстроном» можно найти десяток яиц фирмы «Яркое утро» за 149 рублей. Как гласит описание товара, в упаковке представлены яйца высшей категории.
Отметим, что рост цен на яйца может быть связан с празднованием Пасхи, которая выпадает на 12 апреля в 2026 году.