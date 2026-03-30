«Всё зависло, сообщения не отправить»: калининградцы столкнулись со сбоями в работе мессенджера MAX

Проблемы фиксируют ещё в нескольких российских регионах.

Источник: Клопс.ru

С утра в понедельник, 30 марта, в работе мессенджера MAX возникли неполадки — на них жалуются пользователи из нескольких российских регионов, включая жителей Калининградской области. Не удалось зайти в приложение и редакции «Клопс».

MAX практически не прогружается. У многих возникли проблемы с отправкой сообщений. Проблемы подтверждает сервис Downdetector: по его данным, больше всего жалоб поступает из Москвы и Подмосковья — по 5% от общего числа обращений. Ещё 4% сообщений о сбое приходятся на Санкт-Петербург. Администрация мессенджера ситуацию пока никак не прокомментировала.

В России хотели ввести обязательное двойное подтверждение операций через СМС и мессенджер MAX для всех «значимых действий», совершаемых дистанционно. Банки выступили против.