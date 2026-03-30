Юный рок-музыкант из Хабаровска победил на Международном конкурсе в Москве

Первокурсник отделения «Инструменты эстрадного оркестра» Хабаровского краевого колледжа искусств Андрей Монич стал лауреатом I степени в номинации «Рок-гитара» XX Международного конкурса исполнителей на гитаре «Tabula Rasa». Масштабный музыкальный фестиваль проходил в Москве при поддержке Департамента культуры столицы, собрав ведущих гитаристов из разных регионов России и зарубежья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В конкурсную программу хабаровчанина вошли два сложнейших произведения, требующих виртуозного владения инструментом: композиция Ингви Мальмстина «Far Beyond The Sun» («Далеко до солнца») в стиле неоклассики и «Sea of Lies» («Море лжи») группы Symphony X, представляющая прогрессив-метал.
— Я играл для себя и был уверен в своей программе. Самое технически и эмоционально сложное произведение — это Ингви Мальмстин, но оно одновременно и одно из моих любимых. Я знал, что отыграл программу отлично, поэтому награда стала закономерной, но от этого не менее волнительной, — рассказал Андрей Монич.
Выбор столь сложных жанров будущий музыкант объясняет увлечением нестандартными композиционными структурами, переменными музыкальными размерами и высокой виртуозной техникой. Кропотливая подготовка к конкурсу проходила под руководством его преподавателя Алексея Крылова, который помогал оттачивать мастерство, указывал на нюансы исполнения и добивался безупречного звучания каждой ноты.
Победа на престижном международном состязании стала важным признанием таланта молодого гитариста и подтвердила высокий уровень исполнительской школы Хабаровского края.