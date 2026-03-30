Великобритания раскрыла, сколько поставила в Беларусь секонд-хенда

Великобритания сказала об ощутимом снижении поставок секонд-хенда в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Власти Соединенного Королевства Великобритании раскрыли информацию об экспорте одежды секонд-хенд в Беларусь по итогам 2025 года, пишет myfin.by по данным UN Comtrade.

Так, в 2025 году из Великобритании в Беларусь было экспортировано вещей из товарной группы «одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении» 22,6 тонны. Объем поставок в денежном выражении составил около 7,5 тысяч долларов в эквиваленте.

При этом ранее поставки британского секонд-хенда в Беларусь были в сотни раз больше. Так, по данным Белстата, в 2018 году в Беларусь поставили секонд-хенда из Великобритании на 1,44 миллиона долларов, а в 2021 году — на 5,63 миллиона долларов. По данным международной торговой базы, в 2022 году из Великобритании в Беларусь экспортировали товаров бывших в употреблении примерно на 287,9 тысяч. После этого объемы упали еще сильнее.

Напомним, что в 2024 году Евросоюзом вводился запрет на ввоз секонд-хенда в Беларусь. Великобритания к этим ограничениям не присоединилась.

Ранее Совмин разрешил ввозить секонд-хенд в Беларусь из Литвы. А еще глава «Беллегпрома» сказала о замене секонд-хенда белорусским товаром.

Тем временем крупный банк сказал, что происходит с реальными зарплатами в Беларуси.

