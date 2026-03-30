В Индии открыли первую российскую лабораторию БАС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Компания «Геоскан» открыла первую лабораторию по беспилотным авиационным системам (БАС) в Университете имени Чхатрапати Шаху Джи Махараджа в городе Канпур. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Открытие лаборатории беспилотных авиационных систем в Канпуре — это вклад “Геоскана” в развитие практико-ориентированного образования в сфере БАС в Индии, где стремительно растет спрос на инженерные компетенции. Мы передаем не отдельные навыки, а целостный подход — от обучения до разработки технологий, — основанный на опыте российской инженерной школы. Такая модель, проверенная в масштабах нашей страны, позволяет готовить специалистов, востребованных на глобальном рынке и способных создавать новые решения», — заявил директор департамента международных продаж ГК «Геоскан» Владимир Иванов.
На базе лаборатории планируется обучать применению беспилотной авиации и анализу геопространственных данных, проводить научные исследования и образовательные мероприятия в сфере БАС. Студенты смогут воспользоваться учебными беспилотными комплексами линейки «Геоскан пионер», системой ультразвуковой навигации в помещении «Геоскан локус» для организации полетов, симуляторами для отработки навыков программирования и пилотирования дронов, программными решениями для обработки данных с БВС.
Площадка позволяет обучать в месяц до 150 желающих. Эксперты компании планируют провести первые занятия в апреле 2026 года. Кроме того, специалисты «Геоскана» обеспечат подготовку местных педагогов и передадут им методические материалы для организации образовательного процесса.
Обучающиеся в лаборатории смогут принять участие в таких международных инженерных соревнованиях, организуемых Россией, как «Кибердром» и «АгроНТРИ». Проект реализуется при поддержке Ассоциации «Национальных чемпионов».