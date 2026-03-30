В красноярском поселке Минино подтопило дома из-за замерзшей трубы

В пригороде Красноярска возникла проблема с подтоплением жилых строений. Как сообщили в мэрии, причиной стало промерзание водопропускной конструкции, что привело к быстрому накоплению талых вод.

Коммунальщики оперативно отреагировали на ситуацию — специалисты САТП в ночное время пролили ледяную пробку горячей водой, восстановив нормальный отток. Угроза подтопления ликвидирована.

В администрации отметили, что погода в последние дни непредсказуема: днем снег активно тает, а к ночи ударяет мороз. Чтобы избежать образования ледяных заторов, специалисты держат на особом контроле состояние малых рек и ручьев.

Ранее мы сообщали, что режим НМУ ввели в Красноярском крае.