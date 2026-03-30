В Ростовской области обновят 10-километровый участок трассы Таганрог — Федоровка

В 2026 году в Неклиновском районе Ростовской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют участок трассы Таганрог — Федоровка. Об этом сообщают донские власти.
Привести в порядок планируют 9,9 км от села Марьевка до села Ефремовка. Выделили более 213 млн рублей. Подрядчик должен укрепить основание проезжей части, уложить новое покрытие и нанести горизонтальную разметку.
— Заключить контракт планируется к началу апреля, а завершить весь комплекс работ необходимо до 30 сентября текущего года, — прокомментировала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Ремонт поможет улучшить транспорную доступность населенных пунктов в Неклиновском районе.
