Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области обновят 10-километровый участок трассы Таганрог — Федоровка

Участок дороги в Неклиновском районе Дона приведут в порядок за 213 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Неклиновском районе Ростовской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют участок трассы Таганрог — Федоровка. Об этом сообщают донские власти.

Привести в порядок планируют 9,9 км от села Марьевка до села Ефремовка. Выделили более 213 млн рублей. Подрядчик должен укрепить основание проезжей части, уложить новое покрытие и нанести горизонтальную разметку.

— Заключить контракт планируется к началу апреля, а завершить весь комплекс работ необходимо до 30 сентября текущего года, — прокомментировала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Ремонт поможет улучшить транспорную доступность населенных пунктов в Неклиновском районе.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.