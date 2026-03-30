В Саткинском районе Челябинской области очистили Каргинский пруд

Акция «Вода России» прошла в Саткинском районе Челябинской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Ее участники очистили прибрежную зону и ледовую акваторию Каргинского пруда, сообщили в администрации муниципалитета.
К субботнику присоединились 13 человек. Среди них были волонтеры — студенты Саткинского медицинского колледжа, ученики средних школ и неравнодушные жители Сатки и Бакала. Совместными усилиями они также привели в порядок наиболее посещаемые тропинки в Каргинском парке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.