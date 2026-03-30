Последние ледовые переправы закрыты в Новосибирской области

В Новосибирской области закрыты все ледовые переправы. Как сообщили в МЧС, последняя из них — между селами Спирино и Чингис — прекратила работу 28 марта. Переправа «Ордынское — Нижнекаменка» закрылась двумя днями ранее, 26 марта. Теперь легальных путей через реки по льду не осталось.
Спасатели напоминают: с 1 марта выезд на лед на любом транспорте запрещен — это опасно для жизни. «С начала месяца за нарушение составлено 76 протоколов», — сообщили в ведомстве. Из-за потепления прочность ледового покрова стремительно снижается: лед истончается и может не выдержать даже веса человека. Опасность сохраняется повсеместно, даже там, где нет предупреждающих знаков.
МЧС России призывает жителей отказаться от любых попыток пересечь водоемы по льду и использовать только безопасные альтернативные маршруты передвижения.