Последние ледовые переправы закрыты в Новосибирской области

Переправа между селами Спирино и Чингис прекратила работу 28 марта, а «Ордынское — Нижнекаменка» закрылась двумя днями раньше.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области закрыты все ледовые переправы. Как сообщили в МЧС, последняя из них — между селами Спирино и Чингис — прекратила работу 28 марта. Переправа «Ордынское — Нижнекаменка» закрылась двумя днями ранее, 26 марта. Теперь легальных путей через реки по льду не осталось.

Спасатели напоминают: с 1 марта выезд на лед на любом транспорте запрещен — это опасно для жизни. «С начала месяца за нарушение составлено 76 протоколов», — сообщили в ведомстве. Из-за потепления прочность ледового покрова стремительно снижается: лед истончается и может не выдержать даже веса человека. Опасность сохраняется повсеместно, даже там, где нет предупреждающих знаков.

МЧС России призывает жителей отказаться от любых попыток пересечь водоемы по льду и использовать только безопасные альтернативные маршруты передвижения.