Последние ледовые переправы закрыты в Новосибирской области

Спасатели напоминают: с 1 марта выезд на лед на любом транспорте запрещен — это опасно для жизни. «С начала месяца за нарушение составлено 76 протоколов», — сообщили в ведомстве. Из-за потепления прочность ледового покрова стремительно снижается: лед истончается и может не выдержать даже веса человека. Опасность сохраняется повсеместно, даже там, где нет предупреждающих знаков.