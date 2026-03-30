Ученые из Кабардино-Балкарии выявили новые полезные свойства кефира

В 2025 году ученые отправили два образца на космический спутник, чтобы оценить, подойдут ли грибки для длительных экспедиций. После возвращения с орбиты кефирные зерна выжили, несмотря на жесткое облучение, и сохранили способность ферментировать молоко. Сейчас образцы проходят генетические исследования в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. «На данном этапе ученые обработали две трети материала, и не зафиксировали негативных мутаций, которые превратили бы безобидные бактерии в патогены. Чем больше разных микробных членов входит в сообщество, тем оно выносливее. Это значит, что кефирные зерна могут стать возобновляемым лекарственным пищевым субстратом для восстановления микрофлоры космонавтов», — добавила Хараева.