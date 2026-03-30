Ученые из Кабардино-Балкарии выявили новые полезные свойства кефира

НАЛЬЧИК, 30 марта. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) изучили и выявили новые полезные свойства кефира. Исследования показали, что напиток может стать основой для лечения кишечных заболеваний, сообщили ТАСС в учебном заведении.
«Ученые КБГУ более 10 лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания», — отметили в вузе.
Терапевтический потенциал кавказских пробиотиков и их преимущество перед промышленными заквасками в исследовательской работе изучает группа ученых под руководством заведующей кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медицинской академии КБГУ, доктора медицинских наук, профессора Заиры Хараевой. Исследователи говорят, что происхождение кефирных зерен неизвестно до сих пор. Это сложный симбиоз бактерий и дрожжей, встречается в горных территориях на Тибете, Алтае, Кавказе.
«У каждого микробного консорциума совершенно уникальные свойства. От комбинации микробов зависят целебные свойства этих сообществ. На Кавказе мы собрали более 35 видов. Некоторые будут работать как иммуностимуляторы и помогать человеку выздоравливать, другие — успокаивать воспаление», — рассказала Хараева.
Ученые добавляют, что особую ценность кефирные зерна представляют при лечении кишечных патологий. Напиток способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры, что является ключевым фактором в патогенезе этих заболеваний.
«При добавлении этого природного субстрата слизистая успокаивается, ведь если в обычном аптечном пробиотике мы ищем три-четыре штамма, то в кефирных зернах их заложены тысячи. Исследования показывают, что кефир на основе традиционных зерен снижает ключевые маркеры воспаления, которые играют важную роль при язвенном колите.», — отмечает Хараева.
В 2025 году ученые отправили два образца на космический спутник, чтобы оценить, подойдут ли грибки для длительных экспедиций. После возвращения с орбиты кефирные зерна выжили, несмотря на жесткое облучение, и сохранили способность ферментировать молоко. Сейчас образцы проходят генетические исследования в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова. «На данном этапе ученые обработали две трети материала, и не зафиксировали негативных мутаций, которые превратили бы безобидные бактерии в патогены. Чем больше разных микробных членов входит в сообщество, тем оно выносливее. Это значит, что кефирные зерна могут стать возобновляемым лекарственным пищевым субстратом для восстановления микрофлоры космонавтов», — добавила Хараева.