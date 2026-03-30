Дома культуры в Хабаровском крае становятся комфортнее и доступнее

«В 2024 году в Комсомольском районе за счёт средств краевого и федерального бюджетов был отремонтирован ДК пос. Ягодный. В прошлом году мы начали ремонт центра “Славянский дом”, который будет завершён в ближайшее время. Также в 2026-м будет отремонтирован ДК в пос. Молодёжный. Это не просто небольшой косметический ремонт. На каждом объекте предусмотрены серьёзные работы: где-то меняем внутренние и инженерные коммуникации, полы, потолки, фасады, где-то полностью меняем световое и звуковое оборудование. В ДК пос. Молодёжный отремонтируем входную группу с крыльцом, фойе и крышей. Всё это помогает повысить уровень и качество проводимых в нашем районе культурных мероприятий, а сами ДК сделать более комфортными и доступными», — уверен Алексей Томских.