Омская судья уходит в отставку с дисциплинарным взысканием

В понедельник, 30 марта 2026 года, обнародовано решение региональной Квалификационной коллегии судей (ККС) по заключению спецкомиссии, заявившей о наличии в действиях судьи Русско-Полянского районного суда Омской области Елены Никитиной признаков дисциплинарного проступка. Члены областной ККС согласились с подобной формулировкой.
«Квалификационная коллегия судей Омской области рассмотрела заключение комиссии квалификационной коллегии судей Омской области и обращение Совета судей Омской области о наличии в действиях (бездействии) судьи Русско-Полянского районного суда Омской области Никитиной Елены Витальевны признаков дисциплинарного проступка, признала в ее действиях наличие дисциплинарного проступка, наложила на нее дисциплинарное взыскание в виде предупреждения», — обозначено в материалах по итогу заседания.
Наряду с этим объявлено об удовлетворении заявления служительницы Фемиды об отставке — с 30 марта 2026 года. Стоит напомнить, что оно подано в период затянувшегося (с декабря 2025 года) рассмотрения указанного вопроса в начале марта 2026 года. До вынесения решения оно «помещалось» в приостановку.
Отметим, в должности судьи Русско-Полянского районного суда Елена Никитина пребывала свыше 10 лет, президентский указ о ее назначении датирован 28 мая 2014 года.