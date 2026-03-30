В Краснокамском районе Башкирии началось строительство водовода

Строительство второй ветки магистрального водовода «Насосная Уразаево — Киреметево» началось в Краснокамском районе Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципалитета.
Специалисты приступили к подготовительным работам. Как только позволят погодные условия, мастера начнут выкапывать траншеи. Вместо традиционной металлической трубы будет проложена трехслойная полиэтиленовая. Это повысит качество водоснабжения для местных жителей.
«Руководством нашей республики было принято решение о выделении району финансовых средств на строительство магистрального водовода “Насосная Уразаево — Киреметево”. От имени краснокамцев шести сельских поселений я благодарю главу республики за поддержку, а также правительство Башкортостана за совместную работу», — сказал глава администрации Краснокамского района Алексей Горбачев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.