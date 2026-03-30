Российские лекарства получат приоритет при госзакупках

Правительство России утвердило правила формирования списка стратегически значимых лекарств.
Теперь их производство будет полностью локализовано внутри страны, сообщает Ямал 1.
Главная цель — обеспечить лекарственную безопасность государства. Фармпроизводители, чьи препараты попадут в список, получат меры государственной поддержки и приоритет при госзакупках.
Ожидается, что системная поддержка отечественных компаний позволит гарантировать бесперебойное снабжение больниц и аптек важнейшими медикаментами независимо от внешних факторов.
