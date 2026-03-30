Приставы оштрафовали нижегородца за отказ отдавать собаку бывшей девушке

В Сосновском районе Нижегородской области судебным приставам пришлось вмешаться в конфликт бывшей пары из-за домашнего питомца. После расставания 27-летний местный житель отказался возвращать шпица своей экс-возлюбленной, хотя собака принадлежала ей. Об операции спасения хвостатого рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП.
Выяснилось, что пока пара состояла в отношениях, девушка по договоренности периодически оставляла питомца у молодого человека. Однако, когда союз распался, возвращать животное мужчина не захотел, несмотря на все просьбы владелицы. В итоге хозяйке шпица пришлось идти в суд, который официально обязал нижегородца вернуть собаку из незаконного владения.
Требования приставов мужчина поначалу всерьез не воспринял и продолжал скрывать пушистого. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, сотрудники службы применили меры: должнику ограничили выезд из страны и запретили регистрационные действия с его авто. Кроме того, мужчине пришлось заплатить исполнительский сбор в пять тысяч рублей и административные штрафы еще на четыре тысячи.
Перспектива остаться невыездным, видимо, заставила нижегородца передумать. Не дожидаясь новых санкций, он передал шпица законной владелице. Теперь собака дома, а исполнительное производство официально закрыто.