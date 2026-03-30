ТАСС узнал об аресте экс-врио главы департамента Росгвардии Жеребцова

Бывшего врио руководителя департамента строительства Росгвардии полковника Сергея Жеребцова заключили под стражу до 15 мая. Решение принял 235-й гарнизонный военный суд Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В отношении Жеребцова возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК России (Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.
ТАСС со ссылкой на данные следствия написал, что он вместе с неустановленными должностными лицами ФГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика Росгвардии» вступил в преступный сговор с руководством компании «Виту-проект» для хищения бюджетных средств на сумму 83,7 млн руб. Это произошло в ходе выполнения ею госконтракта по строительству и благоустройству военного городка Новосибирского военного института войск национальной гвардии.
По версии следствия, обвиняемый и должностные лица ГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика Росгвардии» знали, что «Виту-проект» прекратила работы, но продлили срок госконтракта и способствовали увеличению его цены на 83,7 млн руб. Средства были перечислены на счет компании в качестве аванса.
Из материалов суда следует, что полковник Жеребцов написал явку с повинной о своем участии в хищении бюджетных денежных средств Росгвардии.
Гендиректор «Виту-проект» Сергей Архипов и исполнительный директор компании Максим Козлов ранее также были заключены под стражу. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Они не признали вину, сообщил ТАСС.
РБК направил запрос в пресс-службу 235-ого Гарнизонного военного суда.
