Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС узнал об аресте экс-врио главы департамента Росгвардии Жеребцова

Столичный военный суд заключил его под стражу до 15 мая. В отношении полковника Жеребцова возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. ТАСС сообщил, что он написал явку с повинной.

Источник: РБК

Бывшего врио руководителя департамента строительства Росгвардии полковника Сергея Жеребцова заключили под стражу до 15 мая. Решение принял 235-й гарнизонный военный суд Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В отношении Жеребцова возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК России (Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на данные следствия написал, что он вместе с неустановленными должностными лицами ФГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика Росгвардии» вступил в преступный сговор с руководством компании «Виту-проект» для хищения бюджетных средств на сумму 83,7 млн руб. Это произошло в ходе выполнения ею госконтракта по строительству и благоустройству военного городка Новосибирского военного института войск национальной гвардии.

По версии следствия, обвиняемый и должностные лица ГКУ «9-й Центр заказчика-застройщика Росгвардии» знали, что «Виту-проект» прекратила работы, но продлили срок госконтракта и способствовали увеличению его цены на 83,7 млн руб. Средства были перечислены на счет компании в качестве аванса.

Из материалов суда следует, что полковник Жеребцов написал явку с повинной о своем участии в хищении бюджетных денежных средств Росгвардии.

Гендиректор «Виту-проект» Сергей Архипов и исполнительный директор компании Максим Козлов ранее также были заключены под стражу. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Они не признали вину, сообщил ТАСС.

РБК направил запрос в пресс-службу 235-ого Гарнизонного военного суда.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.