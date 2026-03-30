Мэр Сергей Верещагин назвал количество жителей большого Красноярска после включения в его территорию в рамках муниципальной реформы нескольких населенных пунктов. По данным на начало 2026 года, количество жителей краевого центра достигло 1 млн 259 тысяч человек. По словам главы города, увеличение числа жителей произошло не только за счет присоединения новых территорий. На них красноярцами стала 41 тысяча человек. В старых границах Красноярск к началу 2026-го вырос на 5 тысяч 600 жителей. Увеличение населения — показательная тенденция в оценке развития города и его перспектив со стороны жителей, — считает Сергей Верещагин.