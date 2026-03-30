В Тамбовской области открылся первый центр мужского здоровья

Первый в Тамбовской области центр мужского здоровья открылся на базе поликлиники — филиала городской клинической больницы им. Архиепископа Луки в Тамбове. Пространство появилось при поддержке нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В учреждении мужчины в возрасте от 18 до 49 лет включительно могут пройти комплексное урологическое обследование. Прием начинается с кабинета администратора, который помогает выстроить навигацию между пациентом и врачом. Все необходимые помещения расположены рядом, на 4 этаже.
«Мы постарались минимизировать хождение пациентов по кабинетам. Здесь задействовано физиотерапевтическое отделение, предусмотрено лечение в дневном стационаре и амбулаторно — все, что необходимо для мужчин, организовано. Надеемся, что центр будет востребован, а итогом станет улучшение здоровья мужского населения и увеличение рождаемости в регионе», — отметила министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», в свою очередь, нацелен на достижение новых показателей долголетия граждан, обновление медицинских учреждений, совершенствование системы реабилитации. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.