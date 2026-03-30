В Красноярском крае проверят находящиеся на гарантии дороги и мосты

В крае проверят состояние дорог и мостов, находящихся на гарантии после ремонта.

В Красноярском крае специалисты проверят состояние дорог и мостов, находящихся на гарантии после ремонта. Как рассказали в региональном Управлении автомобильных дорог, всего предстоит обследовать 255 объектов.

Из них 80 восстановили в 2022 году, 59 — в 2023-м, 49 — в 2024-м и еще 67 — в 2025-м. Завершить все работы планируется к 15 апреля, а до 10 июня подрядчики должны будут устранить все выявленные дефекты.

Дорожникам предстоит осмотреть само полотно, обочины, трубы, барьерные ограждения и другое. После проверки они составят акты и направят подрядчикам.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае отца и сына осудили за незаконную рубку леса.