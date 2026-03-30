Военные инженеры ЦВО провели взрывные работы на реках Татарстана

Всего за две недели изготовили около тонны тротиловых зарядов.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа провели комплекс противопаводковых мероприятий в нескольких регионах страны, включая Татарстан. Взрывные работы организованы для предотвращения заторов и снижения рисков во время весеннего половодья.

Всего военнослужащие разрушили 27 тысяч квадратных метров ледового полотна на реках Башкортостана, Татарстана, Алтайского края и Ульяновской области. В Татарстане работы велись на реке Тойма, в Башкортостане — на затороопасных участках Инзера, Ая и Юрюзани, в Алтайском крае — на Бие, в Ульяновской области — на Сызранке.

За две недели инженеры изготовили более 900 зарядов общим весом около одной тонны тротила. Взрывные работы прошли в семи муниципальных образованиях, где проживают свыше 100 тысяч человек.

Согласно прогнозам, в 2026 году наиболее сложная паводковая ситуация ожидается сразу в нескольких регионах, включая Татарстан, Алтайский край, Башкортостан, Ульяновскую и Челябинскую области.

Напомним, в Казани поручили усилить контроль за паводками из-за рекордного потепления. Наибольшую угрозу представляют малые реки в Советском районе — Нокса, Киндерка и Вертелевка.