В Воронеже рассекретили протоколы допросов фашистов

Планшетная выставка «Нюрнберг на местах: Воронежский процесс» (16+), раскрывающая подробности злодеяний фашистов в Воронежской области в период оккупации и отступления немецких захватчиков, открылась в музее ВДВ.
Фотодокументы следствия, справки, протоколы допросов, зарисовки расположения немецких войск — все это много лет хранились в архиве ФСБ под грифом «Совершенно секретно», и теперь впервые предоставляются широкой публике.
На открытии побывал корреспондент «АиФ-Воронеж».
Без срока давности.
По данным историков, только за время оккупации Воронежской области в 1942—1943 годах, по официальным данным, погибло 198 300 человек. Ещё около 77 тысяч воронежцев были угнаны в страны Западной Европы для принудительного труда. Сам Воронеж был разрушен на 90 процентов. В 1945 году после окончания Великой Отечественной войны открылся Нюрнбергский процесс, который стал первым международным трибуналом, приведённый с целью привлечения нацистских лидеров Германии к ответственности за преступления против мира и человечности, которые перестали иметь срок давности.
Международный военный трибунал признал виновными высокопоставленных деятелей третьего рейха, включая Германа Геринга, Йозефа Гебельса, Рудольфа Гесса, Вильгельма Кейтеля, Альфреда Розенберга и других представителей высших органов власти, руководителей СС, лидеров армии и флота, причастных к созданию военной экономики нацисткой Германии.
«Затем на местах проходили многочисленные процессы над другими преступниками, в том числе в апреле 1950 года в Воронежской области состоялся суд над семью преступниками: шесть человек судили непосредственно в Воронеже, одного в Богучаре, — рассказывает замдиректора по развитию Воронежского областного краеведческого музея Алексей Деревянко. — Выставка рассказывает о той кропотливой и сложной работе, которую в течение пяти лет проделали наши следователи, чтобы вынести серьёзный приговор. Полные имена, анкеты, справки, протоколы допросов, зарисовки расположения немецких войск — все эти материалы из архива ФСБ впервые представляются широкой публике».
Шесть подсудимых.
На выставке представлены сведения, например, о Рудольфе Хильшере, который отдавал приказы полевой жандармерии совершать массовые расстрелы в Воронежской области, в том числе по уничтожению мирного населения в Песчаном логу. Известно, что он был взят в плен 29 августа 1944 году южнее города Яссы.
Альберт Герман Хенце в период боев на территории Воронежской области был командиром 110-го охранного полка 11-й танковой дивизии. Солдаты под его командованием совершали зверства над жителями села Землянск. Был взят в плен 8 мая 1945 года на юго-западе Латвии. В ходе следствия выяснилось, что подчиненная Фридриху Вильгельму Хохбауму, командиру 34-ой пехотной дивизии верхмахта, жандармерия в феврале 1943 года «арестовала семь жителей санатория “Воин” в Орловской области, судьба которых неизвестна. В феврале-марте 1943 года в селе Воин и Думчино было повешено и расстреляно четверо человек. В марте 1943 года в селе Слободка был повешен несовершеннолетний».
Иоганн Альберт Нецер, солдат 75-й дивизии СС, во время отступления немецких войск с территории Воронежской области был включен в группу, которая занималась подрывом зданий, грабежами и расстрелами мирного населения. Был взят в плен 16 февраля 1943 года на территории Воронежской области.
«В середине января 1943 года за отказ от работы на оборонительных сооружениях нашей группой во дворе ткацкой фабрики было расстреляно 10 советских граждан. Лично я никого не расстреливал, так как находился на их охране. В конце января во дворе этой же фабрики было расстреляно 15 советских солдат за то, что двое из них пытались бежать. Лично я из автомата расстрелял пять человек. 3 февраля мы получили от командира зандеркоманды приказ всех мужчин в призывном возрасте 18−20 лет расстреливать. Собрали группу мужчин около 30 человек расстреляли всех их на окраине села Девица. Лично я расстрелял шесть человек», — из протокола допроса Нецера.
Вернер Вильгельм Нойман командовал 526-м гренадерским полком, который располагался в районе Богучара и был комендантом Богучара:
«В декабре 1942 года перед отступлением немецких войск из Богучара под ударами советских частей было объявлено о явке в комендатуру за получением муки. Когда же население собралось во дворе комендатуры, немцы стали разгонять граждан, стоявших в очереди. При этом по убегавшим производили стрельбу, в результате которой два человека было убито. Фашистские погромщики наряду с этим разрушили и сожгли городскую электростанцию, здание Госбанка, школу и другие здания».
Подсудимый Курт Карл Тарбук был переведен из австрийской армии в немецкую в период боев на территории Воронежской области. Будучи начальником отдела «1-Ц», а с июля 1942 года начальником отдела штаба 7-го армейского корпуса, лично разработал оперативный приказ разрушения Воронежа перед выходом из него немецких войск. Был взят в плен 19 мая 1945 в г. Пизен американскими войсками и передан СССР.
«В январе 1943 года за несколько дней до отступления из Воронежа названный приказ был разослан командирам соединений и их частей. В результате исполнения такого приказа немецко-фашистские погромщики разрушили и сожгли предприятия и учреждения, больницы и учебные заведения, музеи и библиотеки, театры и кино свыше 90 процентов жилого фонда Воронежа, причинив ущерб народному хозяйству на 5 млрд рублей», — сообщается в материалах следственного дела.
Выставка продлится до 30 июня.