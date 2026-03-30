В Воронеже рассекретили протоколы допросов фашистов

«В середине января 1943 года за отказ от работы на оборонительных сооружениях нашей группой во дворе ткацкой фабрики было расстреляно 10 советских граждан. Лично я никого не расстреливал, так как находился на их охране. В конце января во дворе этой же фабрики было расстреляно 15 советских солдат за то, что двое из них пытались бежать. Лично я из автомата расстрелял пять человек. 3 февраля мы получили от командира зандеркоманды приказ всех мужчин в призывном возрасте 18−20 лет расстреливать. Собрали группу мужчин около 30 человек расстреляли всех их на окраине села Девица. Лично я расстрелял шесть человек», — из протокола допроса Нецера.