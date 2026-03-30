Новый штамм коронавируса «Цикада» придет в Нижегородскую область в мае-июне. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
По словам эксперта, новый вариант ковида неизбежно появится в России и в нашем регионе. «Цикада» отличается повышенной способностью к распространению и возможностью частично обходить иммунную защиту. При этом данных о более тяжелом течении данной разновидности коронавируса пока нет.
Алексей Никонов отметил, что новый штамм придет в Нижегородскую область к маю-июню либо раньше, но его могут выявить не сразу. Он добавил также, что на данный момент у нижегородцев нет поводов для тревоги: «Цикада» не выглядит опаснее омикрона. Главный риск — это не мутировавший вариант вируса, а снижение иммунитета.
