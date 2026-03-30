Житель Пермского края лишился автомобиля из-за долга прямо на дороге

Автомобилиста с крупным долгом выявили во время рейда «Дорожный пристав», арестовав транспортное средство прямо на дороге, сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.
В Лысьве сотрудники судебных приставов, ГИБДД и местной администрации провели совместный рейд. Они выявили автомобиль «Ауди A7», владелец которого оказался крупным должником. В отношении мужчины было возбуждено около 50 исполнительных производств по кредитам на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
Судебный пристав составил акт описи и ареста иномарки. При погрузке машины на эвакуатор должник пытался помешать: залезал на спецтранспорт, затягивал время. Однако автомобиль изъяли и отправили на спецстоянку в Чусовой.
На следующий день должник сам пришёл к приставу с намерением погасить долг. Мужчине выдали квитанцию. Как только деньги поступят на счёт ведомства, он сможет вернуть машину.
В ведомстве напоминают, что подобные рейды проводятся регулярно. Чтобы избежать неприятностей на дорогах, лучше заранее проверить себя на наличие долгов в «Банке данных исполнительных производств» на сайте ведомства или на портале госуслуг.