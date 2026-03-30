Автобус с символикой ХК «Торпедо» начал работу на маршруте № 7 в Нижнем

Пассажиров маршрута № 7 теперь перевозит автобус, украшенный символикой хоккейного клуба «Торпедо». Об этом сообщили в соцсетях ЦРТС.
Водитель этого рейса, Александр Васин, давно и страстно болеет за команду из Нижнего Новгорода. В дни, свободные от профессиональной деятельности в «Нижегородпассажиравтотрансе», он неизменно приходит на стадион, чтобы поддержать наших спортсменов с трибуны.
С начала марта на этом маршруте курсирует автобус, внешний вид которого отражает клубную символику. Оформление салона включает снимки игроков и сведения об их игровых номерах. Это создает особую атмосферу для пассажиров, делая поездку более интересной.
Транспортная компания положительно относится к такого рода инициативам, которые способствуют улучшению городской среды и сплачивают горожан вокруг общих интересов, таких как спортивные успехи родного региона.
Напомним, что 29 марта на автобусе с символикой хоккейного клуба команда «Торпедо» отправилась на матч плей-офф, где выиграла у «Северстали» в овертайме — 3:2.
