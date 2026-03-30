Нутрициолог Пронягина рассказала, какую еду лучше взять в поезд

Весенние каникулы — время путешествий для многих. Одни отправляются на экскурсии с классом, другие — на отдых с семьей. В дороге очень важно сохранить хорошее настроение, сытость и комфорт. Нутрициолог и психолог Ирина Пронягина поделилась с 450media.ru полезными советами, как правильно подобрать питание.
В замкнутом пространстве — поезде, автобусе, самолёте или машине — человек проводит много часов без движения. Это нужно учитывать при планировании питания. Лучше выбирать продукты, которые не испортятся и обеспечат организм энергией. Эксперт подчеркнула, что важно избегать резких скачков глюкозы.
В пути пригодятся медленные углеводы: цельнозерновой хлеб, хлебцы из бурого риса или гречки, галеты и крекеры без сахара, запечённые в фольге картофель, свёкла, морковь, перец. Из белков лучше выбрать запечённое мясо (говядина, индейка, курица), яйца (для детей — перепелиные, т.к. они реже вызывают аллергию), детские мясные пюре. Клетчатку в дорожный рацион внесут свежие овощи: морковь, огурец, перец, сельдерей, помидоры черри.
Для перекусов пригодятся орехи (миндаль, кешью) — несолёные, сырые или подсушенные в духовке; курага или чернослив; фруктовые батончики без сахара и пастила.
Ирина Пронягина советует избегать продуктов, которые могут вызвать брожение и дискомфорт в животе. Среди них — блюда быстрого приготовления (лапша, пюре, каши); колбаса; мюсли, кукурузные хлопья и другие промышленные продукты с высоким содержанием сахара; чипсы, сухарики, газировка и сладости; скоропортящиеся молочные продукты; фрукты с высоким содержанием фруктозы (виноград, груши).
Нутрициолог напомнила, что важно соблюдать водный баланс. Возьмите с собой термос с чаем, компотом или водой. Если вы путешествуете на поезде, доступ к питьевой воде обычно есть, но не забывайте давать детям пить.
Не нужно брать с собой много еды, чтобы не перегружать желудок, и не смешивайте тяжёлые продукты, такие как жирное мясо, хлеб и сладкое. При необходимости возьмите пробиотики или ферменты — это поможет улучшить пищеварение.