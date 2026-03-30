Детям из Омска предложили принять участие в создании уникальной почтовой открытки

В конкурсе, приуроченном к празднованию 330-летия Военно-морского флота России, приглашают принять участие маленьких омичей сотрудники «Почты России». Победившая творческая работа будет размещена на федеральной почтовой художественной маркированной открытке.
«Творческое состязание направлено на укрепление гражданско-патриотических ценностей и формирование среди детей и подростков интереса к истории и традициям морской славы России, а также популяризацию исторического наследия страны и формирование уважения к защитникам Отечества. Конкурсанты из Омской области смогут предложить прекрасные варианты иллюстраций, отображающих богатую историю Военно-морского флота России, и побороться за право украсить своим рисунком почтовую открытку, которая потом появится в отделениях Почты по всей стране», — сообщили цель и поощрение объявленной акции в пресс-службе УФПС Омской области.
Также в ведомстве рассказали технические подробности художественного турнира. Участниками конкурса могут стать омичи в возрасте от 7 до 15 лет (включительно). Творческие работы могут быть выполнены в любой технике: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель, коллаж, компьютерная графика. Работы принимают на сайте «fap.ru» до 26 апреля текущего года, а информация об итогах конкурса будет размещена 1 июня 2026 года.