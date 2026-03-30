«Численность и живучесть поражает». Опасный американский сомик оккупировал белорусские водоемы и угрожает другим рыбам

В Беларуси инвазивный американский сомик стал угрожать популяции аборигенных рыб в водоемах, рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».
Особенно много опасного «пришельца» стало на Брестчине, в реке Мухавец, в озерах Белое и Черное. Американского сомика в этих водоемах так много, что рыбаки увозят с рыбалки его ведрами, а привычных рыб — плотвы и подлещиков — ловят с трудом.
Этот инвазивный вид также вытесняет из белорусских водоемов и судака, и щуку, и окуня. Напомним, американского сомика завезли в Европу еще в 1970 годах, и он довольно быстро обжился в реках и озерах и в Беларуси. Его растущая численность и живучесть поражают и объяснимы защитными колючками, не позволяющим хищникам вести на «сомика-иноземца» охоту.
— Американский сомик неприхотливый и всеядный, не брезгует ни обычным червем, ни другими животными наживками. Поймать его не составит труда. Он клюет практически на все, — поделился в сюжете один из рыболовов.