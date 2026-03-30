В Max ответили на сообщения о сбоях мессенджера

Мессенджер Max функционирует в стандартном режиме, сообщили РБК в пресс-службе сервиса после сообщений пользователей о сбоях.

Источник: РБК

Мессенджер Max функционирует в стандартном режиме, сообщили РБК в пресс-службе сервиса после сообщений пользователей о сбоях.

«Max работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры. В марте 2025 года была запущена бета-версия, где доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. Зарегистрироваться на платформе могут жители 40 стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

10 марта в пресс-службе Max сообщили, что количество зарегистрированных пользователей достигло 100 млн. По информации пресс-службы, ежедневно пользователи отправляют свыше 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков, ежедневная аудитория — 70 млн человек.

