В Max ответили на сообщения о сбоях мессенджера

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры. В марте 2025 года была запущена бета-версия, где доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. Зарегистрироваться на платформе могут жители 40 стран, в том числе Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.