Сотрудников новосибирского аэропорта Толмачево задержали из-за хищения 460 литров топлива

В Новосибирской области поймали трёх сотрудников аэропорта Толмачёво: их подозревают в краже дизельного топлива с рабочего места.
Мужчин взяли с поличным — они как раз пытались вывезти с территории аэропорта канистры с горючим, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
В ведомстве уточнили, что один из задержанных признался, что на протяжении нескольких месяцев собирал остатки топлива, чтобы потом использовать его для своих нужд.
По данным следствия, двое других фигурантов дела слили в общей сложности 330 литров дизтоплива из баков техники, которая была у них на обслуживании, и попытались вывезти украденное за пределы аэропорта.
Транспортные полицейские изъяли 460 литров похищенного топлива. Сейчас специалисты рассчитывают, какой ущерб нанесён авиапредприятию: это нужно, чтобы решить, возбуждать ли уголовные дела против задержанных. Кроме того, правоохранители проверяют, не совершали ли подозреваемые подобных преступлений раньше.