В Красноярске завершился фестиваль «Парад звезд в оперном. Словцов»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на сцене Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского завершился фестиваль оперного искусства «Парад звезд в оперном. Словцов».
Закрывающий концерт посвятили народному артисту РСФСР Сергею Лейферкусу, который отметил на сцене свой 80-летний юбилей.
В программе вечера прозвучали произведения из репертуара маэстро, в том числе «Антиформалистический раёк» Дмитрия Шостаковича. Вместе с Сергеем Лейферкусом на сцену вышли артисты красноярских театров и приглашенные солисты, исполнившие первый акт оперы Джакомо Пуччини «Тоска», а также увертюру «Рассвет на Москве-реке» из оперы Модеста Мусоргского «Хованщина».
Сергей Лейферкус — один из ведущих баритонов своего поколения, чьи партии в классическом оперном репертуаре вошли в историю мировой сцены.