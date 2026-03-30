Синоптик рассказал, когда москвичи могут сменить зимнюю резину на летнюю

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Москвичи могут сменить зимнюю резину на летнюю через неделю, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Если вы ездите по Москве, то через неделю уже можно менять (шины — ред.)», — сказал Шувалов.
Он отметил, что жителям запада Московской области можно «переобуться» через неделю, а на востоке — чуть позже, через 10 дней.
Ранее в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили РИА Новости, что москвичам стоит «переобувать» автомобиль, когда среднесуточная температура будет выше пяти-шести градусов.