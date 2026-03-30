В воронежском сквере имени Бунина расцвели крокусы

Воронежские поляны пробуждаются от зимнего сна благодаря появлению миниатюрных первоцветов. Нежные желтые, сиреневые и белые крокусы уже украсили городские палисадники. Ежегодно эти хрупкие вестники весны радуют жителей у кинотеатра «Пролетарий», на склоне Воронежского государственного университета инженерных технологий и в сквере имени Ивана Бунина.
На протяжении трех лет эти яркие россыпи цветов на газонах дарят горожанам весеннее настроение. Крокусы, относящиеся к семейству ирисовых, достигают максимум 10 сантиметров, причем половину этой высоты занимает их крупный, бокаловидный цветок.
Традиционно крокусы цветут около трех недель, уступая затем место тюльпанам, которые начинают свою весеннюю феерию. Стоит напомнить, что минувшей осенью в Воронеже было высажено 105 тысяч луковиц тюльпанов: 60 270 из них были красными, а 44 880 — разноцветными.