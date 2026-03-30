Нижегородская область отстает от лидеров в жилищном рейтинге 2025

В общей сложности в Нижегородской области было построено 1,7 миллиона квадратных метров, что на 12,6% уступает показателям предыдущего года.

В прошлом году Нижегородская область оказалась на 52‑й позиции в общем зачете по объему жилищного строительства. Такие сведения представлены в исследовании, результаты которого опубликовало РИА Новости.

За 2025 год на каждого жителя региона пришлось 0,578 квадратных метра введенного в эксплуатацию жилья. В общей сложности в Нижегородской области было построено 1,7 миллиона квадратных метров, что на 12,6% уступает показателям предыдущего года. Доля жилья, возведенного в Нижегородской области, в масштабах всей Российской Федерации составила 1,6%.

Наименьший объем нового жилья был зафиксирован в северных регионах России, в частности, в Магаданской и Мурманской областях, а также на Чукотке. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Ленинградская и Тюменская области, а также Республика Алтай. В этих регионах на одного человека было построено 2,05, 1,81 и 1,75 квадратных метра жилья соответственно.

Ранее нижегородский коттедж попал в топ самых дорогих продаваемых частных домов.