Мэр Новосибирска объяснил, зачем обводит красным кружочком фамилии глав районов

Работу глав районов Новосибирска оценивают по специальным критериям. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал об этом КП-Новосибирск, комментируя работе по содержанию дорог.
— Создали информационную систему, которая отслеживает многие параметры уборки — это и выход техники, и его периодичность, и наличие дорожных рабочих. Каждую неделю составляется рейтинг районов. И, поверьте, зачастую достаточно главу района, который занимает «почетное» восьмое место из восьми, обвести красным кружочком, и он сразу делает выводы, что ему надо в каких-то параметрах подтянуться, — поделился Максим Кудрявцев с КП-Новосибирск.
Он добавил, что оценивать ситуацию в городе помогают также соцсети и обращения горожан через Госуслуги. Реакция глав администраций на обращения жителей — один из таких критериев о состоянии городской инфраструктуры.
— Когда люди пишут, что их не устраивает, мы эту информацию систематизируем и по запросам выстраиваем приоритеты, — пояснил мэр. — Контроль ужесточаем, и от качества контроля зависит конечный результат.