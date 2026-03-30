В Братске учредили стипендию имени Александры Пахмутовой

Александра Николаевна Пахмутова — именитый советский и российский композитор. В начале 60-х годов прошлого века вместе со своим супругом поэтом Николаем Добронравовым и другими деятелями культуры находились в творческом турне по молодым городам и стройкам Сибири. Заезжали в том числе и в Братск. Итогом творческой поездки стал цикл «Таёжные звезды», состоящий из 13 песен. В 1994 году решением Думы Братска Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову были присвоены звания Почетных граждан города.