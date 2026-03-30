В Братске учредили стипендию имени Александры Пахмутовой

В Братске учредили стипендию имени Александры Пахмутовой. Она заменила существовавшую до этого стипендию мэра учащимся учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры. Соответствующие постановления подписал мэр Братска Александр Дубровин. Документы опубликованы на портале «Официальный вестник города Братска», передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Новая стипендия, как и существовавшая ранее, будет вручаться ежегодно 32 воспитанникам детских школ искусств за освоение ими дополнительных образовательных программ, а также за достигнутые успехи в конкурсах международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней за прошедший учебный год.

Размер одной премии составляет 10 тысяч рублей. Сумма выплачивается единовременно.

Одновременно с утверждением новой стипендии мэр Братска подписал постановление, согласно которому документы о существовавшей ранее стипендии признаются утратившими силу.

В сообщении мэрии Братска отмечается, что согласие Народной артистки СССР Александры Пахмутовой на присуждении ее имени премии учащимся в Братске уже получено.

Александра Николаевна Пахмутова — именитый советский и российский композитор. В начале 60-х годов прошлого века вместе со своим супругом поэтом Николаем Добронравовым и другими деятелями культуры находились в творческом турне по молодым городам и стройкам Сибири. Заезжали в том числе и в Братск. Итогом творческой поездки стал цикл «Таёжные звезды», состоящий из 13 песен. В 1994 году решением Думы Братска Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову были присвоены звания Почетных граждан города.