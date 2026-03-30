Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымское предприятие получило 5 новых автобетоносмесителей

Технику компании предоставили по программе льготного лизинга.

Производитель бетона и железобетонных конструкций из Симферополя получил пять автобетоносмесителей по программе льготного лизинга, сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым. Поддержка бизнеса — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Процентная ставка на покупку техники отечественного производства по договору с региональной лизинговой компанией составила 6% годовых. Автобетоносмесители позволят предприятию значительно расширить географию доставок продукции на различные инфраструктурные объекты в Евпатории. Речь идет в том числе о транспортировке сырья, необходимого для реализации проекта «Золотые пески России».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

