Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В порту Усть-Луги потушили пожар, который начался после налёта украинских беспилотников

К месту происшествия отправляли два пожарных поезда.

Источник: Клопс.ru

Пожар в порту Усть-Луги, начавшийся после атаки украинских беспилотников, потушили к вечеру 29 марта. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, на остальных объектах последствия устранены. К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда. В Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом. С владельцами работает администрация Ломоносовского района. Силы и средства ПВО находятся в боевой готовности», — написал глава региона.

Власти утверждают, что грузы в Калининградскую область через порт Усть-Луга идут без задержек, несмотря на сообщения о сбоях в работе терминала после атак БПЛА.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше