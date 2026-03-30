Генштаб сообщил об успешном эксперименте с электронными повестками

Источник: РБК

Генштаб ВС России положительно оценил эксперимент по отправке электронных повесток в четырех регионах России. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве в рамках эксперимента повестки гражданам направлялись только в электронной форме, что дало положительный результат», — сообщил он в интервью газете «Красная Звезда».

Бурдинский отметил эффективность системы принуждения к явке граждан, уклоняющихся от службы. Применение ограничений обеспечило визит призывников на заседание призывных комиссий. С информацией о введении ограничений граждане могли ознакомиться на портале «Госуслуги».

Бурдинский также подчеркнул, что применение цифровых возможностей оптимизировало работу военкоматов. В ходе призывной кампании более 209 тыс. граждан получили отсрочку от службы без их личной явки в призывную комиссию. Это позволило намного раньше завершить процесс отправки призывников к местам прохождения военной службы.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Согласно закону, в России создается реестр воинского учета, в котором будут аккумулироваться данные информационных госсистем. Первый этап создания Единого воинского учета завершился 1 ноября прошлого года.

