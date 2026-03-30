Агафья Лыкова ждет гостей на свой день рождения

Отшельница Агафья Лыкова на таежной заимке вновь осталась одна. Перед Великим постом ее покинула из-за болезни помощница. Корреспондент krsk.aif.ru выяснила, как сейчас справляется с бытом 80-летняя староверка.
С Агафьей уживется не каждый.
Помощница прожила у Агафьи в тайге с начала ноября по февраль, чуть больше трёх месяцев. По словам духовного отца отшельницы, иерея Игоря Мыльникова, у Валентины возникли очень серьёзные проблемы со здоровьем. Повезло, что в это время на заимку вылетел вертолёт Роскосмоса. Женщину вывезли с участка заповедника и сразу к врачу. Валентине оказали первую медицинскую помощь, после она улетела в Москву, где продолжила лечение.
«Перед тем, как Валентина согласилась пожить с Агафьей, мы долго и обстоятельно разговаривали о непростом характере Лыковой. О том, что у неё свой уклад жизни и нужно беспрекословно подчиняться ему. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Агафья родилась в тайге, далека от благ цивилизации. И хоть доброжелательна, но всё делает так, как считает нужным. Валентина по отъезду сказала, что жили дружно, много молились», — рассказывает отец Игорь.
В Великий пост, который начался 23 февраля, таёжная отшельница осталась одна.
«Это время духовного очищения через молитву. Для неё это радостно и благостно. А ограничения в еде для Агафьюшки — естественный образ жизни. Она очень аскетична. У неё всё есть: картошка, морковка, горох. По сравнению с тем, как жили Лыковы лет семьдесят назад, Агафья полностью обеспечена. И дом тёплый, и дрова заготовлены, и сено для её живности завезли», — продолжает иерей Игорь Мыльников.
Как помогают Агафье?
Не так давно на заимку со стороны Кузбасса приземлился вертолёт.
«Привезли сена, до лета должно хватить, доставили корм курам, кошкам и собаке, — говорит директор государственного заповедника “Хакасский” Виктор Непомнящий. — Снег с крыши сбросили, дрова поближе к дому принесли. Разговаривал с ней, всё нормально, не жалуется, пост блюдёт. Как навигация откроется, постараемся добраться до участка “Заимка Лыковых”. Кордон, который снесло водой прошлой весной, ставить будем в другом, более надёжном месте, чтобы вода не дошла. С Агафьей Карповной согласовали, она не против».
Но без помощника Лыкова не останется.
«Переговорили с дьяконом Георгием Даниловым из Орска Оренбургской области, за него и Агафья просила. У них давние отношения. Не единожды жил на заимке. Поначалу не просто складывались отношения, но потом подружились. Согласился и сейчас помочь Лыковой. Но это будет после окончания Великого поста, как вертолёт полетит. И мне бы хотелось её проведывать, — продолжает духовный отец таёжной отшельницы. — Но как Бог даст. Недавно с ней разговаривал, не жалуется, всё нормально у неё».
В апреле Агафье исполнится 81 год. После великого праздника, когда можно сделать послабление в еде, отшельница готова принять гостей, которым искренне рада. Как бы ни привыкла она одна коротать дни, человеческое участие и помощь ей необходимы.
«А там весна наступит, пора будет за огород приниматься, — завершает разговор иерей Игорь Мыльников. — Жизнь продолжается».
Как Лыковы оказались в сибирской тайге?
В таёжную глушь семья староверов Лыковых ушла в 20-х годах прошлого века. Жили и в выкопанных землянках, летом — в шалашах, потом в срубленных избах. После скитаний по дремучим местам, обосновались на берегу реки Еринат. Охотились и рыбачили, собирали ягоды, кедровые орехи, грибы. На огороде выращивали картофель, рожь, горох, лук, репу.
В тайге в апреле 1945 года родилась Агафья, младший, четвёртый ребёнок в семье.
Мать Акулина умерла от голода в 1961 году.
В 1978 году семью Лыковых обнаружили геологи. Глава семьи Карп Иосифович и дети Саввин, Дмитрий, Наталья и Агафья стали общаться с людьми «с другого мира».
Сегодня в живых осталась одна Агафья. В мае 2001 года в Таштыпском районе образован участок государственного заповедника «Хакасский», который назвали «Заимка Лыковых». Он расположен у истоков реки Большой Абакан на стыке Абаканского и Шапшальского хребтов в высокогорной части Западного Саяна. Считается эталоном дикой природы. Практически не исследован.
На помощь отшельнице деньги из государственного бюджета не тратятся. Все полеты к ней, продукты, инвентарь и прочее — инициатива неравнодушных людей.