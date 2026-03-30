В Хабаровском крае тысячи жителей нашли помощь по номерам 122 и 117

В Хабаровском крае службы оперативной помощи «122» и «117» с начала 2026 года обработали более 16 тысяч обращений. Единые номера, созданные для поддержки жителей региона, помогают оперативно решать самые разные вопросы — от записи к врачу до поступления на военную службу. Такая эффективная работа напрямую влияет на доступность медицинской помощи, что соответствует задачам президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Только на номер «122» с начала года поступило свыше 11 тысяч звонков. Интерактивное голосовое меню позволяет быстро направить обращение к нужному специалисту. Самые востребованные направления — это запись на прием к врачу и психологическая поддержка. Также по этому номеру консультируют по вопросам военной службы и оказывают помощь участникам СВО и их семьям.
Параллельно работает горячая линия «117», обработавшая около 5 тысяч обращений. Здесь чаще всего интересуются социальными гарантиями для военнослужащих и их семей, а также условиями поступления на военную службу по контракту, включая службу в войсках беспилотных систем ВС РФ. Граждане также уточняют информацию о работе Государственного фонда «Защитники Отечества».
Как отметил руководитель службы «122» Сергей Потешкин, для операторов каждый звонок — это чей-то запрос о помощи, и главная задача — откликнуться максимально быстро. «Мы взаимодействуем с разными ведомствами, чтобы решение вопроса не затягивалось. Для нас главное, чтобы каждый житель края, обратившийся на горячую линию, получил всю необходимую поддержку», — подчеркнул он.
Службы «122» и «117» работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных. Все пропущенные звонки автоматически обрабатываются в течение суток, с абонентом обязательно связываются в режиме обратной связи.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru