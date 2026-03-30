В Хабаровском крае тысячи жителей нашли помощь по номерам 122 и 117

Только на номер «122» с начала года поступило свыше 11 тысяч звонков. Интерактивное голосовое меню позволяет быстро направить обращение к нужному специалисту. Самые востребованные направления — это запись на прием к врачу и психологическая поддержка. Также по этому номеру консультируют по вопросам военной службы и оказывают помощь участникам СВО и их семьям.