В двух районах Череповца обновят участки сетей водоснабжения

Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения проведут в Индустриальном и Зашекснинском районах Череповца при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области.
«В Индустриальном районе будут заменены участки сетей водоснабжения протяженностью от 11 до 392 метров по улицам Данилова, Окружной, Парковой, Труда, Курманова, Верещагина, Комсомольской, Мира, Ленина, Ломоносова, Милютина, Бабушкина, Гагарина, М. Горького, Металлургов, Промышленной, Устюженской, проспектам Советскому, Победы, Клубному. Общая протяженность участков, которые предстоит отремонтировать, — около 3,3 километра», — рассказала заместитель губернатора — министр энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования региона Евгения Мазанова.
В Зашекснинском районе планируется обновить около 1 км сетей водоснабжения. Строительно-монтажные работы начали в феврале, а завершат их в октябре текущего года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.