«Красноярские Столбы» стали четвертым самым посещаемым нацпарком России этой зимой

«Красноярские Столбы» стали четвертым по популярности национальным парком в России по итогам зимнего сезона 2025−2026 годов. Данные приводит Росзаповедцентр Минприроды России.

За три месяца на «Столбах» побывало более 145 тысяч человек. Пик посещаемости пришелся на декабрь и январь — по 57 тысяч гостей в каждом месяце.

В целом за зиму российские заповедные территории посетили 3,58 миллиона человек — на 245 тысяч больше, чем годом ранее. Лидером по числу туристов стал «Лосиный остров» в Московской области (свыше 1,2 миллиона человек), второе место занял Сочинский национальный парк (более 757 тысяч), третье — Кисловодский национальный парк (612 тысяч). Замыкает пятерку «Куршская коса» в Калининградской области.

Из сибирских ООПТ в десятку также вошел национальный парк «Прибайкальский» в Иркутской области, занявший 10‑е место с 37 тысячами посетителей.

