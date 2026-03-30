«Красноярские Столбы» стали четвертым самым посещаемым нацпарком России этой зимой

В целом за зиму российские заповедные территории посетили 3,58 миллиона человек — на 245 тысяч больше, чем годом ранее. Лидером по числу туристов стал «Лосиный остров» в Московской области (свыше 1,2 миллиона человек), второе место занял Сочинский национальный парк (более 757 тысяч), третье — Кисловодский национальный парк (612 тысяч). Замыкает пятерку «Куршская коса» в Калининградской области.