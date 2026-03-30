Отец и сын из Красноярского края осуждены за вырубку леса на 12,5 млн

Суд вынес приговор жителям Ермаковского района, которые организовали нелегальную добычу древесины. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Следствие установило, что в январе 2023 года мужчина разработал схему незаконной заготовки леса, привлек к ней своего сына и местного лесничего. Сын занимался поиском граждан, готовых переоформить договоры купли-продажи насаждений, а отец нанял рабочих и составил шесть фиктивных документов.
Под видом законной деятельности с участков вывезли 970 кубометров сосны и 26 кубометров березы. Ущерб лесному фонду оценили в 12,5 миллиона рублей.
Предприниматель получил три года колонии общего режима, а его сын — полтора года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в пользу государства. Суд обязал фигурантов возместить государству 10 миллионов, а также запретил им заниматься лесозаготовительной деятельностью.
Оба подсудимых свою вину не признали.
