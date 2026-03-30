Молится в одиночестве. Агафья Лыкова ждет гостей на свой день рождения

«Переговорили с дьяконом Георгием Даниловым из Орска Оренбургской области, за него и Агафья просила. У них давние отношения. Не единожды жил на заимке. Поначалу не просто складывались отношения, но потом подружились. Согласился и сейчас помочь Лыковой. Но это будет после окончания Великого поста, как вертолёт полетит. И мне бы хотелось её проведывать, — продолжает духовный отец таёжной отшельницы. — Но как Бог даст. Недавно с ней разговаривал, не жалуется, всё нормально у неё».