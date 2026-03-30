В Волгоградской области создадут еще 11 агротехклассов

Они появятся в каждом муниципальном районе.

Источник: Национальные проекты России

Еще 11 дополнительных агротехнологических классов появятся в Волгоградской области, сообщили в комитете сельского хозяйства региона. Их откроют при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Подписание четырехсторонних соглашений о создании агротехклассов состоялось на Волгоградском образовательном форуме. В учреждениях планируется модернизировать кабинеты для новых пространств и установить оборудование. Помогать в этом будут сельскохозяйственные предприятия-партнеры.

«На перспективу намечено создание агротехнологических классов в каждом муниципальном районе, в каждом районном центре должна быть школа с агротехнологическими классами, которые станут авангардом, эталоном, лидером движения. В этих школах предполагается предусмотреть формирование стены славы АПК с размещением ведущих предприятий АПК района. На следующем этапе в учреждениях, где созданы агротехклассы, будет продолжена работа по созданию аграрной школы, в которой функционируют агротехнологические классы с 7-го по 11-й класс», — добавили в комитете.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.