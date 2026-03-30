Фермер устроил свалку навоза в селе под Воронежем

В ноябре 2025 года жители хутора Федоровский Лискинского района Воронежской области обратились в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора с жалобой на свалку навоза крупного рогатого скота на участке по улице Крупской. Сотрудники управления выехали на место и обнаружили складирование отходов животноводства на территории площадью 7055 квадроатных метров. Навоз лежал на грунте без твердого основания.