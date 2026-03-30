Фермер устроил свалку навоза в селе под Воронежем

Причиненный почвам ущерб оценили в 534 378 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре 2025 года жители хутора Федоровский Лискинского района Воронежской области обратились в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора с жалобой на свалку навоза крупного рогатого скота на участке по улице Крупской. Сотрудники управления выехали на место и обнаружили складирование отходов животноводства на территории площадью 7055 квадроатных метров. Навоз лежал на грунте без твердого основания.

Сотрудники лаборатории отобрали образцы грунта на площадке и направили их на исследование. Результаты показали наличие повышенного содержания фосфат-ионов и общего азота.

На основании заключения лаборатории специалисты Росприроднадзора рассчитали причиненный почвам вред. Он составил 534 378 рублей, которые предъявили виновному.

Пока ему предложили возместить ущерб в добровольном порядке. В противном случае управление обратится в суд.