Астрономы сообщили о сильнейшей вспышке на Солнце

Миссия NASA Artemis II должна стартовать 1 апреля. В ее ходе четыре космонавта обогнут обратную сторону Луны без посадки на поверхность и вернутся на Землю. Это первый с 1972 года пилотируемый полет к спутнику Земли. Миссия продлится около десяти дней.