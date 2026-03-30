В Омске жители назвали достойную пенсию в 51,6 тысячи рублей

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди жителей российских городов, чтобы выяснить, какую пенсию они считают достойной.
В Омске в исследовании приняли участие около 500 человек. По итогам опроса выяснилось, что в среднем омичи считают приемлемой пенсию в размере 51,6 тысячи рублей. Это на 2,9 тысячи рублей больше, чем было в октябре 2026 года.
Аналитики также отмечают, что в целом по стране ожидания мужчин оказались выше, чем у женщин. В среднем россияне назвали достойной пенсию в 54,8 тысячи рублей, россиянки — 52,4 тысячи.
Средняя омская пенсия, по данным СФР, составляет 23 715,18 рублей.