В Омске жители назвали достойную пенсию в 51,6 тысячи рублей

Жители города считают, что после выхода на заслуженный отдых должны получать в среднем 51,6 тысячи рублей.

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди жителей российских городов, чтобы выяснить, какую пенсию они считают достойной.

В Омске в исследовании приняли участие около 500 человек. По итогам опроса выяснилось, что в среднем омичи считают приемлемой пенсию в размере 51,6 тысячи рублей. Это на 2,9 тысячи рублей больше, чем было в октябре 2026 года.

Аналитики также отмечают, что в целом по стране ожидания мужчин оказались выше, чем у женщин. В среднем россияне назвали достойной пенсию в 54,8 тысячи рублей, россиянки — 52,4 тысячи.

Средняя омская пенсия, по данным СФР, составляет 23 715,18 рублей.