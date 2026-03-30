На дорогах Заполярья установят более 300 комплексов фиксации нарушений ПДД

В области уже действуют 111 аналогичных комплексов. Они позволяют минимизировать количество аварий и повышать уровень дорожной безопасности. В этих же целях в Мурманске, Кировске, Апатитах, Мончегорске и Оленегорске, а также на подъезде к аэропорту «Мурманск» на федеральной дороге Р-21 «Кола» работает мобильный комплекс выявления нарушений правил остановки и стоянки. Дополнительно в регионе проводят работы с населением: рассказывают о важности соблюдения ПДД в социальных сетях, на официальных сайтах органов власти и муниципальных образований.