Студенты НГПУ из Китая рассказали, как изучают язык и привыкают к погоде

Студенты из Китая, учащиеся в НГПУ, рассказали, как им даётся новый язык и как им местная погода.
В Новосибирском государственном педагогическом университете учатся 56 студентов из Китая — они участвуют в совместной программе с Гуандунским научно‑техническим профессиональным институтом по направлению «Филология». Обучение идёт по модели «2+2» — первые два года — в Китае, затем — в НГПУ, после чего студенты получают два диплома.
Ребята в Новосибирске уже около шести месяцев. За это время они прошли путь от растерянности в новой среде до уверенного общения с преподавателями и сверстниками.
Главное испытание для студентов из тёплого Чжухая — сибирская зима.
«В Чжухае очень тепло, а в Новосибирске всё совсем по‑другому. Здесь нужно привыкнуть и обязательно брать с собой тёплую одежду», — отмечают Чжан Цзяци и Ян Шиюань.
Но трудности климата компенсирует атмосфера в университете. По словам иностранцев, преподаватели и российские студенты помогают им освоиться.
«Здесь люди очень добрые, и преподаватели очень помогают нам», — рассказала Чжан Цзяци.
«Сейчас у меня уже много русских друзей. Они очень добрые, хорошие и умные, много помогают мне и в учёбе, и в жизни в Новосибирске», — добавляет Ян Шиюань.
Русский язык тоже стал серьёзным вызовом. Учащиеся отмечают сложность грамматики, но ежедневное общение в городе и на занятиях помогает быстрее прогрессировать. Заместитель директора Института филологии и медиакоммуникаций НГПУ Елена Геннадьевна Басалаева отмечает, что жизнь в языковой и культурной среде серьёзно повышает коммуникативные навыки и уровень владения языком.
Будущие переводчики и преподаватели подчёркивают, чтобы учиться в России, нужно быть готовым ко всему — к другой погоде, культуре, языку и ритму жизни.