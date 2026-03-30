Студенты НГПУ из Китая рассказали, как изучают язык и привыкают к погоде

В Новосибирском государственном педагогическом университете учатся 56 студентов из Китая — они участвуют в совместной программе с Гуандунским научно‑техническим профессиональным институтом по направлению «Филология». Обучение идёт по модели «2+2» — первые два года — в Китае, затем — в НГПУ, после чего студенты получают два диплома.